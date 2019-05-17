Главное управление МЧС России по Новосибирской области направило в Усть-Таркский район аварийно-спасательный автомобиль и 2 единицы тяжелого механизированного моста для оказания помощи местным властям в восстановлении транспортного сообщения, нарушенного паводком. В частичной транспортной изоляции оказалась деревня Мураши с населением 155 жителей.

К месту событий направлены специалисты Сибирского спасательного центра МЧС России (п. Кумысный, Новосибирская область), которые доставят на вездеходах КрАЗ тяжелые механизированные мосты ТММ-3 и установят на автомобильной дороге поселкового значения «Кушаги-Мураши», поврежденной талыми водами. Мостовое сооружение будет работать до спада паводковых вод, после чего местные власти будут восстанавливать дорожное полотно.

О размыве длиной 15 метров на автомобильной дороге стало известно 15 мая. В настоящее время в деревне Мураши имеется запас продуктов, медикаментов и других средств жизнеобеспечения. Также сохраняется транспортное сообщение по объездной дороге, плечо объезда составляет 22 километра.

ТММ-3 предназначен для устройства мостовых переходов грузоподъемностью до 60 тонн через водные и сухие преграды шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров. Высокая степень механизации обеспечивает возведение моста за минимальное время, что позволяет в короткие сроки открыть движение для автомобильного транспорта и наладить пешеходное движение на отрезанном участке дороги.