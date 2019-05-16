13 мая в Усть-Таркском районе в 17.55 жительница Омской области 1991 г.р. на Тойоте Королла ехала по дороге К-22 (старый Московский тракт) со стороны Нижней Омки Омской области в сторону Георгиевки Венгеровского района. Не справившись с управлением водитель совершила съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП девочка в возрасте трех месяцев, находившаяся в автолюльке на заднем сидении с правой стороны, скончалась от полученных травм.

Уважаемые родители! Пренебрежение элементарными правилами безопасности может закончится трагично. Не превышайте скорость, пользуйтесь детскими удерживающими устройствами, соблюдайте правила дорожного движения!

ОГИБДД МО МВД России «Татарский»