Добавить комментарий (1)

Уважаемые абоненты, ООО «Татарская тепловая компания» доводит до вашего сведения, что в соответствии с графиком будут проводиться работы по опрессовке тепловых сетей.

Котельные №18, №10, №9 – 20 мая.

Котельные №13, №28, №31 – 21 мая.

Котельные с. Северотатарское, с. Первомихайловка, №14 – 22 мая.

Котельные №12, №17, №2, №8 – 23 мая.

Котельные №1, №6, №11 – 24 мая.

Котельные №3, №7, №25 – 27 мая.

Котельные с. Неудачино, с. Новопервомайское, с. Дмитриевка – 28 мая.

Котельные №20, №21, детсад №10 – 29 мая.

Котельные №16, №22 – 30 мая.

Убедительная просьба абонентам, во избежание прорыва внутренних инженерных систем, проконтролировать отключение системы отопления.

В связи с проведением профилактических работ по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 года, ООО «Татарская тепловая компания» будет производить остановку котельных согласно графику. Абоненты, подключенные к котельным в данный период, не будут получать услугу по горячему водоснабжению.

Котельные №6, №7, №16 – с 3 по 17 июня.

Котельные №11, №20, №28 – с 18 июня по 2 июля.

Котельные №1, №3, №17 – с 8 по 22 июля.

Котельные №12, №21, №31 – с 29 июля по 12 августа.