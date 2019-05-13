Получить права на управлением трактором, чтобы наравне с мужчинами участвовать в сельхозработах, решили женщины в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Мать и дочь учатся на курсах трактористов и уже летом планируют самостоятельно косить сено.

Не совсем обычный вид деятельности для женщины решили освоить Светлана Попова и ее дочь Зинаида Останина из Тихоновки. Представительницы прекрасного пола учатся на курсах трактористов сельскохозяйственного производства.

Без домашнего подворья в селе прожить трудно. Личное хозяйство семьи насчитывает девять голов крупного рогатого скота, есть также овцы, свиньи. Естественно, что для заготовки кормов для животных необходима своя техника. Два трактора: Т-40 и Т-40АМ стали в этом деле незаменимыми помощниками. Беда только в том, что глава семьи Василий Кремер, механизатор ЗАО «Луч», летом с утра и до позднего вечера работает на поле.

– Учеба идет на «отлично», и педагог нас хвалит, – делятся женщины. – Изучаем устройство и обслуживание техники, управление трактором, оказание первой помощи пострадавшим, правила дорожного движения, вождение. Азы вождения отрабатываем в Татарске. Инструктор доволен нами.

– Мне пока трактор не доверяют, – говорит Зинаида. – Сначала права надо получить. А летом уже будем с мамой сено сами косить.

Взаимовыручка важна для семьи. Только всем вместе можно устоять в наше непростое время, считают они. Даже приемные девочки Снежана и Алена стараются внести посильную лепту, помогая родителям. Алена, а ей 10 лет, уже сейчас проявляет интерес к технике. Говорит: «Буду трактористкой!» А пока помогает отцу устранять поломки, если тракторы вдруг дают сбой – подает ключи.

– Инженер совхоза всегда говорил мужу: «Повезло тебе с женой! Она технику любит, интересуется ей». Я сначала мотоблок освоила, а вот теперь и до тракторов дело дошло, – продолжает Светлана. – Конечно, от ЗАО помощь есть, но и самим приходится хорошо потрудиться. А теперь я мужу смогу помогать в полной мере, ведь приезжает он с работы поздно. А если что, и на школьные родительские собрания в непогоду буду ездить без проблем!