Прокуратурой Чановского района проведена проверка информации распространенной в сети «Интернет» про блогера-сироту оставшегося без жилья. Проверкой установлено, что девятнадцатилетний Артем Бирюков является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Законом Новосибирской области от 5 июня 2013 года N 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» он состоит в очереди на получение жилья. Закрепленного жилья не имеет, вынужден проживать в заброшенных домах. По результатам проверки, прокуратурой Чановского района в суд направлено исковое заявление с требованием об обязании администрации Чановского района Новосибирской области предоставить Бирюкову Артему благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда не ниже установленных социальных норм.
По сообщениям региональных СМИ, в августе прошлого года 18-летний сирота был выписан из квартиры приёмной семьи и с тех пор ночует на чердаках и в подъездах, там же на телефон снимает видеоролики и выкладывает в интернет. Без прописки его не берут ни на учебу, ни на работу, а также не хотят ставить на учет в службе занятости.