Прокуратурой Чановского района проведена проверка информации распространенной в сети «Интернет» про блогера-сироту оставшегося без жилья. Проверкой установлено, что девятнадцатилетний Артем Бирюков является лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Законом Новосибирской области от 5 июня 2013 года N 331-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» он состоит в очереди на получение жилья. Закрепленного жилья не имеет, вынужден проживать в заброшенных домах. По результатам проверки, прокуратурой Чановского района в суд направлено исковое заявление с требованием об обязании администрации Чановского района Новосибирской области предоставить Бирюкову Артему благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда не ниже установленных социальных норм.





Ранее Следственный комитет сообщил, что Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирск ой области проводится уголовно-процессуальной проверки по факту нарушения жилищных прав молодого человека, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.