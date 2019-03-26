19 и 20 апреля в Татарске состоится фестиваль-конкурс «Романтика романса». Участие в фестивале примут исполнители и ансамбли из Новосибирской и Омской областей. Фестиваль-конкурс пройдет по номинациям: «Классический романс», «Старинный (бытовой, городской, цыганский) романс», «Современный, авторский романс», «Инструментальная пьеса». Участники в каждой номинации будут разделены на профессионалов, любителей, юных исполнителей и ансамбли. В состав жюри конкурса войдут заслуженные артисты России, которые в рамках конкурса проведут мастер-классы для участников. Узнать подробности и задать вопросы о конкурсе можно по тел.: 8 (383 64) 22-072 (отдел культуры и молодежной политики администрации Татарского района).