Чановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих браконьеров. Суд установил, что Островский А. и Скребнев И. совершили преступления предусмотренные ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), кроме того, Скребнев осужден еще и по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных полномочий).

Островский и Скребнев осуществляя незаконную охоту на территории государственного природного заказника «Кирзинский» осенью 2017 года добыли одну особь сибирской косули и возвращались домой. Государственные инспекторы дежурившее в ту ночь, выявили факт незаконной охоты и стали преследовать браконьеров. На законные требования государственных инспекторов злоумышленники не остановились, а Скребнев, находясь в люльке мотоцикла, достал ружье и стал стрелять в автомобили на которых государственные инспекторы преследовали их. Дробью были повреждены два автомобиля, часть дроби застряла в лобовом стекле одного из них http://okolica.net/news/rayon/2513.html,

http://okolica.net/news/rayon/2521.html.

Чановский районный суд приговорил Островского к 3 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 2 года), Скребнева приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком на 3 года). Приговор не вступил в законную силу.