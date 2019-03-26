- Губернатор Новосибирской области призвал усилить работу по проведению ямочного ремонта.
- Владимир Смирнов продолжает свои рабочие поездки в поселения Татарского района. Что сегодня беспокоит жителей Увальского и Козловского сельсоветов?
- Управление сельского хозяйства администрации Татарского района информирует о том, что граждане, молодые специалисты, и молодые семьи, проживающие и работающие на селе могут улучшить свои жилищные условия
- Местные общественные организации, деятельность которых направлена на решение актуальных и социально значимых проблем, представили свои проекты на пятом фестивале общественных инициатив Татарского района.
- Наполним музыкой сердца. Ученики и преподаватели Детской школы искусств радуга провели для всех желающих неделю музыки.
- Не смотря на морозы, в минувшие выходные, на лыжной базе «Берёзовая роща» собрались участники пятой спартакиады жителей малых населённых пунктов Татарского района.
- Сохраняя традиции! 16 марта встретил свою 11-ую весну фольклорно-этнографический фестиваль "Сибирская глубинка".
- Владимир Смирнов продолжает свои рабочие поездки в поселения Татарского района. Что сегодня беспокоит жителей Увальского и Козловского сельсоветов?
- Управление сельского хозяйства администрации Татарского района информирует о том, что граждане, молодые специалисты, и молодые семьи, проживающие и работающие на селе могут улучшить свои жилищные условия
- Местные общественные организации, деятельность которых направлена на решение актуальных и социально значимых проблем, представили свои проекты на пятом фестивале общественных инициатив Татарского района.
- Наполним музыкой сердца. Ученики и преподаватели Детской школы искусств радуга провели для всех желающих неделю музыки.
- Не смотря на морозы, в минувшие выходные, на лыжной базе «Берёзовая роща» собрались участники пятой спартакиады жителей малых населённых пунктов Татарского района.
- Сохраняя традиции! 16 марта встретил свою 11-ую весну фольклорно-этнографический фестиваль "Сибирская глубинка".
Источник: ОТС Татарск