В Татарском районе вынесен приговор бывшему директору Центра занятости населения Татарска.

Как установил суд на основании материалов УФСБ России по Новосибирской области, А.В. Майбах, являясь директором областного государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения г. Татарска», незаконно получил денежные средства в виде заработной платы за фактически не отработанные им пять рабочих дней в апреле 2017 г.

Сотрудники учреждения, ответственные за начисление зарплаты, на основании утвержденного директором табеля составили расчетно-платежную ведомость, произведя начисление зарплаты Майбаху за фактически не отработанные им пять восьмичасовых рабочих дней. Майбах после получения денежных средств распорядился ими по своему усмотрению.

Ущерб бюджету Новосибирск ой области от действий Майбаха составил 11 тыс. 970 руб. Попытавшись скрыть это преступление директор изготовил взамен имевшегося приказа о дисциплинарном взыскании приказ о якобы предоставленном себе неоплачиваемом отпуске на дни отсутствия на работе.

Подсудимый виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений себя не признал.

12 февраля Татарским районным судом бывший руководитель Центра занятости А.В. Майбах за совершении мошенничества с использованием служебного положения и служебный подлог по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ приговорен к 2 годам 20 дням лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.