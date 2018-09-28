В отделе архивной службы администрации Усть-Таркского района открылась выставка, посвященная 100-летию комсомола. На выставке которой представлены архивные документы комсомольской организации Усть-Таркской средней школы (1950-1980 г.г.). В школе в 1950 году было 9 первичных комсомольских организаций, состояло 186 человек из 548 учащихся, которые являлись активными помощниками классных руководителей. Эта организация сплотила в своих рядах лучших представителей молодого поколения своего времени. Работа комсомольской организации проводилась исходя из задач, поставленных решениями XII съезда ВЛКСМ и XX съезда КПСС.

Посетители экспозиции смогут узнать о целой эпохе в жизни страны, о зарождении первых молодежных организаций на территории Усть-Таркского района, о первичных комсомольских организациях района в военное время, о работе комсомольских организаций на уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов, об участии молодежи в сеноуборочных кампаниях.

На выставке представлены фотографии молодежи 70–х – 80–х годов, газетные материалы, рассказывающие об истории комсомола с момента его рождения, а так же о деятельности комсомольцев Усть-Таркского района в различные годы.

Выставка рассчитана на посетителей разного возраста, для детей и молодежи подготовлена архивная историческая экскурсия о создании и работе комсомола. Более старшему поколению посещение экспозиции поможет окунуться в воспоминания о беспокойной юности и комсомольском братстве. Ознакомиться с материалами выставки можно по адресу: с.Усть-Тарка, ул.Дзержинского, 16А, отдел архивной службы администрации Усть-Таркского района, на официальном сайте администрации Усть-Таркского района https://ust-tarka.nso.ru.