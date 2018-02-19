В Татарске в период с 2012 г. по 2018 г. на пожертвования мусульман, а также людей разных вероисповеданий построена Соборная мечеть имени Шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Огромный вклад в строительство мечети внесли жители Татарска, не исповедующие ислам.







23 февраля в 12.00 состоится официальное открытие мечети. В стенах мечети прозвучит первая коллективная пятничная молитва – «джума-намаз», а также религиозная проповедь, призывающая людей к богобоязненности, к взаимоуважению, независимо от вероисповедания и национальности, к добру и миру. На открытие мечети приглашены представители церкви, официальные лица города и района, гости и представители Муфтиятов из разных регионов России. В связи с огромным интересом жителей г. Татарска к построенной мечети, а также учитывая внесенный ими огромный вклад в её строительство, 25 февраля с 11 до 16 часов будет проходить «День открытых дверей», куда сможет прийти каждый, независимо от вероисповедания, национальности, пола и возраста. У гостей будет возможность познакомиться с внутренним убранством мечети, сделать фотографии, узнать основополагающие принципы ислама и задать любые интересующие вопросы имаму. Для создания атмосферы праздника и поднятия настроения гостям будет организована лотерея, где будут разыграны ценные призы. С 17 до 18 часов по «Авторадио» в прямом эфире будет происходить розыгрыш лотереи. Счастливые обладатели призов будут оповещены по телефону. Также для гостей будет накрыты столы с угощениями. Для детей будут подготовлены сладкие подарки. Добро пожаловать!

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