Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» задержали подозреваемого в совершении грабежа. Как установили полицейские, в конце ноября 2017 года в селе Дмитриевка после совместного распития спиртного 23-летний местный житель открыто похитил имущество у 47-летнего знакомого. Потерпевший не обращался с заявлением в органы внутренних дел, преступление было выявлено сотрудником полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Похищенное имущество изъято. Ранее фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности – за кражу, грабеж и нарушение неприкосновенности жилища.

Ранее МВД сообщало о грабеже в сельском баре, где 23-летний житель отобрал спиртное у одного из посетителей http://okolica.net/news/rayon/2608.html

