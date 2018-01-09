В Усть-Тарке сотрудники полиции задержали подозреваемую в квартирной краже. Как установили полицейские, в июле 2017 года в дневное время из дома по улице Комсомольской были похищены 600 рублей и табачные изделия. Общий ущерб составил 1125 рублей. В полицию потерпевший не обращался, а факт совершения преступления был выявлен оперативником уголовного розыска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Подозреваемая, 47-летняя ранее не судимая жительница Усть-Тарки, созналась в совершении кражи. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как следует из материалов уголовного дела, в жилище подозреваемая проникла через форточку.