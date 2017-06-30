Согласно приказу министра обороны Российской Федерации генерала армии С. Шойгу, военный комиссар Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов В. Н. Фуголь вручил медаль «Участнику военной операции в Сирии» за отличия, проявленные при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике нашему земляку, жителю п. Моховое Еркинжасу Бауыржановичу Сергазинову.В свои 34 года Е. Б. Сергазинов является ветераном боевых действий. После срочной службы в рядах Российской Армии он служил по контракту в Чеченской Республике, а в прошлом году проходил службу в САР (г. Латакия).Сотрудники райвоенкомата поздравили молодого человека с заслуженной наградой, пожелав ему здоровья и адресовав тёплые слова благодарности