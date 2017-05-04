4 мая в период с 1 до 2 ночи в Татарске в помещении пивного бара «Бункер» произошел конфликт между двумя гражданами азербайджанской национальности 1990 и 1978 г.р. На почве личных неприязненных отношений произошла ссора переросшая в драку. Подозреваемый 1990 г.р. реализуя преступный умысел, вышел из помещения бара, взял в своем автомобиле травматический пистолет, хранящийся у него на законных основаниях. Вернувшись в бар, он произвел два выстрела в область спины и шеи своего оппонента 1978 г.р. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Еще одно убийство с двумя погибшими с применением оружия произошло 21 апреля в Зубовке. В вечернее время житель с. Кабанка 1993 г.р. приехал в Зубовку, где у своих родственников находилась его супруга с детьми, которых он хотел забрать домой. Между приехавшим и родственниками жены возникла ссора. Реализуя умысел на убийство, потерпевший взял из машины зарегистрированное и законно хранящееся у него гладкоствольное охотничье ружье, после чего сделал один прицельный выстрел отчиму жены 1964 г.р. в голову, а затем выстрелил в спину сестры жены 1990 г.р. От полученных дробовых ранений потерпевшие скончались на месте. Подозреваемый скрылся с места происшествия и был задержан сотрудниками МВД в течение суток. В настоящее время он находится под стражей. Стрелку инкриминируют п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».

По информации Татарского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК РФ по НСО