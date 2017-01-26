286
Крестьянское хозяйство «Сарыбалыкское» Чановского района примет на работу семью животноводов: доярку, скотника, птичницу. Жилье предоставляется. Оплата труда по договоренности. Обращаться: д. Сарыбалык , ул.Клубная 1. Тел.: 8- 913-703-4291.
- +

Селедков АВ

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться