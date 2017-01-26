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26.01.2017 | 13:16
Информатор
286
Крестьянское хозяйство «Сарыбалыкское» Чановского района примет на работу семью животноводов: доярку, скотника, птичницу. Жилье предоставляется. Оплата труда по договоренности. Обращаться: д. Сарыбалык , ул.Клубная 1. Тел.:
8- 913-703-4291.
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