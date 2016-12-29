Добавить комментарий (2)

Вопиющий факт вандализма произошёл в с. Новопервомайское в середине декабря этого года. Односельчане только что простились со своим земляком, молодым мужчиной, погибшим в страшном ДТП. Несмотря на морозную погоду, на кладбище пришли почти все жители села, чтобы выразить своё соболезнование родственникам покойного. Ведь осталась вдова с двумя детьми и слепой отец, для которого сын был опорой. Но для одной из жительниц села эта трагедия стала своеобразным способом поживиться. Под покровом темноты в тот же вечер она унесла с могилы два больших траурных венка и корзинку с цветами. С какой целью эта далеко не молодая женщина совершила этот проступок, до сих пор остаётся загадкой. Украденное она спрятала у себя в квартире. На вопрос, зачем она это сделала, вразумительного ответа мы так и не услышали. Уголовному наказанию сие деяние не подлежит (в законе нет такой статьи), но пусть публичное порицание станет хорошим уроком и ей, и тем, кто не гнушается срубить ёлочку с могилы, разобрать оградку, повредить памятник, оскверняя тем самым память об умерших. Люди! Что ж вы творите? Неужели в ваших душах не осталось ничего святого?

Жители с. Новопервомайское.