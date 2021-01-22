В декабре прошлого года наш город с концертом посетил замечательный ансамбль Новосибирской филармонии "Маркелловы голоса". Когда к нам приезжают такие интересные гости, мы всегда стараемся основательно побеседовать с ними в рамках программы "Диалоги". Однако в этот раз у нас, к сожалению, такой возможности не было. Тогда мы сделали небольшой сюжет на основе беседы с руководителем коллектива Игорем Тюваевым. А сегодня мы решили показать вам полную версию этого интервью, в надежде, что коллектив посетил наш город не в последний раз.





