122
- +

Добавить комментарий (2)



Аватара не загружена
5 Декабря | 18:55 (ссылка #1688580)
Роспотреб надзор, обратите внимание на этого горе репортера. Пихает всем подряд микрофон в лицо. 
Ответить
Аватара не загружена
5 Декабря | 18:57 (ссылка #1688581)
Разносщица вируса. 
Ответить

Подписаться