В потоке жизненных проблем порою забываются основы благополучия, которые заключены в памяти о людях, отстоявших, независимость нашей Родины. Важным моментом в этом и память о событиях, с участием русского, советского, российского солдата.

Только благодаря этой категории людей мы можем смело сказать, что, те блага которые есть у населения, это все, Победа в Великой Отечественной войне, помощь братскому народу в Республике Афганистан, контртеррористическая операция на Северном Кавказе и еще не один десяток военных конфликтов заслуживающих внимание нас, живущих под мирным небом. Под небом где не слышно разрывов снарядов и свиста пуль, где нет холодных и мокрых окопов, где растут наши дети и внуки. Но к сожалению, почему то, так сложилось, что вспоминаем мы об этом только в определенные даты. За 40 лет с момента открытия Мемориала Славы в г.Татарск похоже никто не обращал внимания, на то, что именно, находится на пилоне Славы городов – героев СССР. И сколько таких ошибок по стране?

Наверное не найти лучшего места, чем Мемориал Славы для проведения уроков мужества и показа исторической правды, со святынями прошедших событий. Но почему этого нет на деле? И вот в рамках работы к празднованию 75-летия Победы, по окончании оказания помощи в строительстве и официальном открытии памятника участникам Великой Отечественной Войны в д.Зеленая Грива, Татарского района, в мае 2020 г., я задал себе вопрос: «Что же оставим мы, ныне живущие?».

Мысль об увековечивании памяти участников боевых действий в Афганистане, контртеррористической операции на Северном Кавказе и событий происходивших в то время, присутствовала давно. И хотя Мемориал Славы г.Татарск уже имеет обелиск, погибшим в локальных конфликтах, а ведь этого, не достаточно. Это и привело меня к посещению в очередной раз, этого святого места. Когда-то, два года подряд принимая участие в составе почетного караула поста №1, а это 1983-1985 годы, отложилось в памяти что Мемориал имеет пилон Славы, с горстками священной земли городов–героев, а их в России 13 и это исторический факт.

Но обнаружил, что Мемориал располагает священной землей, политой кровью солдат только 8 таких как: Москва, Ленинград, Волгоград, Минск, Брест, Керчь, Одесса, Новороссийск. Сам Брест не имеет статуса города–героя, следует изменить на Брестскую Крепость. Вместо земли и мраморных плит с названиями еще пяти городов – героев, названия городов воинской Славы – Орел, Курск. И земля городов, не имеющих никакого статуса: Краснодар, Ровно, Харьков. То есть, возникла необходимость систематизации исторических фактов, и это, наша с вами, уважаемые читатели, задача. Но где же еще земля из пяти городов–героев?

Вероятно, произошла историческая ошибка. Мемориал открывался в 1981 г. и некоторые города получили звание городов-героев чуть позже. Территория Мемориала сегодня, позволяет провести систематизацию 13 городов–героев и установку пилона с наименованием 45 городов Воинской Славы. Сам замысел основателя краеведческого музея г.Татарск, участника Великой Отечественной войны Николая Яковлевича Савченко был верным, увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны и событий 1941-1945 годов. Для будущих поколений это святое дело, собственно более того и для самих участников боевых действий.

Пообщавшись со своими боевыми друзьями, стало понятно что нужно что-то делать, для того чтобы исторический факт был исправлен, не предан забвению. Так родилась мысль о доставке священной земли из недостающих городов–героев: Смоленск, Киев, Мурманск, Севастополь и Тула. Благодаря помощи бывших выпускников, а ныне офицеров запаса, Новосибирского высшего военно - политического общевойскового училища имени 60-летия Великого Октября (НВВКУ), к слову сказать исключительно ветеранов боевых действий в Афганистане и контртеррористической операции на Северном Кавказе, организован сбор и отправка священной земли в Татарский район.

Параллельно, велась работа и поиск возможности доставки земли из мест боевых действий Афганистана и Северного Кавказа. В общем, все происходило оперативно быстро, никто не разбирался кто плохой, а кто хороший. Боевое братство работало на результат. Первой на землю Татарского района прибыла земля аэропорта города Ханкала (республика Чечня), особое внимание стоит заострить на том, что вместе с землей Чечни, прибыли артефакты с места героического боя 6 роты ВДВ, под Улус – Кертом, где рота десантников сдерживала прорыв превосходящих сил террористов, в живых осталось 6 военнослужащих. Следующие почтовые отправления, доставили землю с братской могилы Мемориального комплекса «Богородицкое поле», что севернее г.Вязьмы, Смоленской области. Именно там шли ожесточенные бои, по сдерживанию наступления немецких войск на столицу нашей Родины, Москва. Вместе с тем получена горсть земли из Киева и горсть Тульской земли, с места гибели одного из создателей народного ополчения г.Тулы, комиссара Тульского рабочего полка, Героя Советского союза Григория Антоновича Агеева.

Время летит и вот уже 1 сентября 2020 г. в День знаний на территории краеведческого музея под ясным и солнечным небом, в присутствии курсантов клуба «Сокол», Союза десантников Татарского района, ветеранов боевых действий в Афганистане и контртеррористической операции на Северном Кавказе, проведено мероприятие по передаче руководству краеведческого музея, артефактов с места героического боя десантников в Чечне. Передан хвостовик мины, осколок снаряда и камни с места боя десантников, горсть земли аэропорта г. Ханкала для временного музейного хранение. Гости пришедшие на мероприятие, имели возможность прикоснуться к артефактам событий прошлых лет. В читальный зал, центральной районной библиотеки Татарского района, вручена книга о подвиге десантников 6 роты «Шаг в бессмертие».

Буквально на днях на землю Татарского района прибыла земля Мемориального комплекса «Долина Славы» г. Мурманска. Не успев получить посылку от наших боевых товарищей из Мурманска, пришло сообщение об отправке земли из Афганистана, а именно с кладбища советской военной техники г. Хайратон, что находится в 5 км к г. Кундуз.

Заканчивая статью получил известие о том что пришла посылка с землей, героической 35-й батареи г.Севастополь. Все что выше перечислено, имеет видео и фото подтверждение.

В общем то, можно было и закончить свое повествование о том что Татарский район по-сути, сейчас в центре внимания многих общественных организаций и официальных лиц. И здесь невозможно забыть о том, что Мемориал Славы г.Татарск строился и открывался народом, народом победителем. Думаю! что так же как и 40 лет назад, наша с вами Святая обязанность, вместе установить историческую справедливость, добавить священную землю недостающих городов-Героев к пилону Славы г.Татарск. Землю Афганистана и Чечни возложить к обелиску погибшим в локальных конфликтах.

Нам! Потому что это очень важно и нужно жителям г.Татарск и Татарского района, Новосибирской области в целом. Наша в этом святая забота.

О.В. Науменко, депутат городского Совета депутатов г.Татарск, ветеран боевых действий в Афганистане