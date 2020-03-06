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06.03.2020 | 16:33
Информатор
233
Источник:
Газета "Сибирская околица"
В Усть-Таркском районе пьяные приятели угнали трактор с фермы
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