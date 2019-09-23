Сейчас редко можно встретить человека, который всю жизнь проработал на одном месте. Именно к таким ценным и верным людям относится Людмила Генриховна СЕМЕНОВА, медсестра дерматовенерологического кабинета ЦРБ г. Татарска. Совсем недавно она завершила свой трудовой путь и ушла на заслуженный отдых. Мы решили встретиться с профессиональным медработником и задать ей несколько вопросов о работе, здоровье и жизни.

ИЗ БИОГРАФИИ. В Татарском районе, в пос. Ленинском, однажды появилась на свет будущий медработник Людмила Генриховна. Поселок стал распадаться, и родители переехали в Татарск, поэтому в первый класс девочка Люда пошла в Татарске. Она окончила школу №6, а после нее, в 80-м году, – Куйбышевское медицинское училище, где получила профессию «фельдшер». После этого Людмила Генриховна проработала в кабинете дерматовенеролога 39 лет и 3 месяца.

– Мне всегда нравилась профессия медика, и мама нас подталкивала к ней, хотя в роду у нас медработников не было. Две моих сестры стали бухгалтерами, и только я выбрала эту стезю. Уже в детстве мы играли с куклами, делали им уколы, лечили и т.п. И в школе мне очень нравились биология и химия. У нас очень хорошие учителя были в то время. Химию вела Наталья Семеновна Чайка, – вспоминает Людмила Генриховна. – В то время к профессии медработника относились с большим почтением, поэтому родители мой выбор поддержали. Учеба мне давалась нормально, я все запоминала быстро, получала стипендию. Крови никогда не боялась, единственно, морг – это страшно вначале.

После учебы молодой специалист вышла замуж и осталась работать в Татарске. Хотя изначально у нее была мысль уехать в деревню. Кабинет дерматовенеролога стал самым привычным и родным. – Я за эти годы работала с разными врачами.

С Валентиной Викторовной Климовой – с 92-го года и до последнего.

За почти 40 трудовых лет, наверное, остается немало воспоминаний о работе и разных медицинских случаях. Но среди них больше негативных, ведь любому медику приходится постоянно сталкивать с людскими переживаниями и болью.

– В нашем кабинете самая трагичная ситуация – когда заболевания обнаруживают у школьников 14-15 лет, – объясняет фельдшер, – родителей информируют об этом из больницы. И их состояние несложно представить. Когда взрослый человек узнает о своем заболевании, реакция тоже может быть разной: кто-то плачет, у других истерика, третьи в себя уходят. Одна женщина, когда узнала, что заболела СПИДом, полностью замкнулась в себе, мы за ней потом очень долго бегали. А вышло это из-за того, что она неправильно поняла цену лекарств в аптеке, подумала, что все стоит очень дорого, и впала в отчаяние, не разобравшись.

В наше время, как объясняет медработник, ситуация с венерологическими болезнями двоякая: заболеваемость СПИДом растет, а сифилисом – падает. Отчасти это последствия бурных 90-х, когда изза границы на экраны телевизоров и людские головы обильно полились различные нечистоты. Это привело к падению нравственности и, как следствие, всплеску ЗПП. Как сегодня помочь школьникам, студентам? Людмила Генриховна считает, что надо проводить больше классных часов, рассказывать о профилактике «постыдных» заболеваний, о мерах защиты, о том, как губителен беспорядочный образ жизни. Но это не самое важное. Главное, как считает медик, – рассказывать молодежи о нравственных основах, о том, что самая большая ценность – это брак.

– Не зря сейчас об этом духовенство говорит: семья – это все, это священно. И прийти надо к целомудрию. А когда человек разболтан уже до брака, то что от такого ожидать? Да ничего хорошего...

Спросил я медика и о качествах, которые должен воспитывать в себе врач.

– Грамотность, тактичность. К больному надо стараться быть терпимее и выслушивать его «от и до». А сейчас это очень сложно, потому что врачей поставили в жесткие рамки. Ведь раньше была очередь да очередь, а сейчас и доктор устает и психологически, и физически, и больного не всегда успеваешь понять. У терапевта – всего 6 минут, у нас в кабинете – 16 минут. Та же бабулька придет или дедулька – пока поздороваются, пока разденутся, пока спросишь – и как здесь все успеть? Недаром говорят, что можно вылечить даже словом. Когда побеседуешь с человеком нормально, он успокаивается. Лекарство – это одно средство, а слово – другое.

Фельдшер совсем недавно покинула рабочее место, и пока на замену ей сотрудника не нашли. На это есть особая причина: от соискателя требуется наличие таких важных качеств, как неболтливость, умение серьезно относиться к медицинской тайне.

– На мое место нелегко найти работника, потому что здесь важно уметь хранить секреты, все должно быть тайно, никакого распространения информации не допускается. Многие знакомые мне люди пролечились... У меня с секретами проблем не было, потому что нас с детства приучали сор из избы не выносить. Спросил я медика и о главном в нашей жизни – о вере. – В Бога я верю, без веры, сейчас, по-моему, и жить невозможно, – лаконично и точно ответила медработник.

Вера, как правило, дает человеку нравственный стержень. А кроме того, родители учили Людмилу относиться к людям с душевной добротой. Поэтому и на работе она почти никогда ни с кем не конфликтовала.

– Заходит человек, и видно, что он взбудораженный, стараешься не ругаться с ним, успокоить. Всегда стараюсь сгладить все, погасить конфликт. А в целом, если ты привык на повышенных тонах начинать разговор, то, скорее всего, в ответ услышишь нечто похожее.

В свободное время, которого сейчас стало больше, Людмила Генриховна любит читать художественную литературу. Еще расслабиться и заняться полезным делом ей помогает дача.

– У нас есть сад, огород, там птички поют, никто тебя не трогает, и как-то успокаиваешься душой. Тяжеловато уходить, когда много лет трудился на работе ежедневно. И дача – это отдушина.

Сейчас главная отрада медика – это внучок. 9-месячный Артем живет в Татарске, поэтому бабушка всегда может понянчиться с ним. Внука ей подарил сын Андрей, который избрал своей профессией банковское дело.

Поблагодарим Людмилу Генриховну за годы нелегкого труда и пожелаем ей доброго здоровья!

Александр НИКОЛАЕВ

Опубликовано в №33 газеты «Сибирская околица»