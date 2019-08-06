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06.08.2019 | 07:20
Информатор
352
Источник:
ОТС Татарск
Искавшие пропавших людей новосибирские волонтёры сыграли свадьбу
В историко-краеведческом музее г. Татарска встретили 400-тысячного посетителя
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