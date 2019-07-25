Крестьянское хозяйство… Как много в этих словах для сердца русского слилось! Сегодня хочется рассказать читателям о человеке, который своими руками создал КФХ «Дарина». Знакомое название? Пообщавшись с Александром Михайловичем МУХЛАЕВЫМ, мы узнали, что такое же прекрасное имя он дал своей 9-летней дочурке, и еще много интересного.
У нашего сегодняшнего героя шестеро детей: Даше 25 лет, Владу 21 год, Ростику 17 лет, Славе 12 лет, Дарине 9 лет, Роме 7 лет. А еще он реестровый казак. Верстался в казаки (таким выражением обозначается официальное посвящение в казаки – прим. авт.) Александр Михайлович в прошлом году. И для этого были «внутренние» причины. Иногда в жизни человека наступают моменты, когда хочется задуматься о своих корнях, о том, к чему тянется душа… Предки Александра Михаловича – донские казаки. Его деды пешим ходом пришли в наши края и стали здесь осваивать землю. В жилах их потомков течет казачья кровь, поэтому возврат к родным традициям – это вовсе не игра. Конечно же, главное – это не папаха и не форма (Александр Михайлович и его старший сын встречали нас в форме реестрового казачества), а вся суть заключается в устоях и принципах казачьей жизни. Среди них – трудолюбие, вера в Бога, любовь к Родине, большой и малой.
– Если я не буду ничего делать, не буду стараться – то ничего и не получится, – утверждает фермер.
Удивительно, что этот принцип работает почти в любой жизненной сфере: в воспитании детей (не следишь за полем – вырастет один камыш), в работе (всем известное «без труда не выловишь рыбку из пруда»), в духовной жизни (не будешь ходить в храм – не научишься молиться). Александр Михайлович, его дети и супруга – все крестьянское хозяйство лежит на их плечах. – Я так считаю: дети должны жить там, где они родились, а не разделяться и разбегаться, – высказывает свою позицию казак. Но своих чад он ни к чему не принуждает, они и сами рады помочь отцу в добром деле. Старшие ребята делали ограждения для птицы и уже получили хороший навык присматривать за ней. Поле, на котором мы встретились с фермером, расположено на 4-м км трассы Татарск-Зубовка, но – забавная штука – на официальном языке оно называется Свердлова, 93 (на юго-восток 2800 метров).
Сейчас на нем находится около тысячи голов гусей и уток. Александр Михайлович решил этот участок передать в управление старшему сыну Владу (который недавно получил господдержку в размере 80 тыс. руб.). А еще казак очень благодарен своей супруге:
– Без нее никуда, Лидия Геннадьевна мой главный помощник.
Первый грант крестьянин получил в 2012 году. Тогда его фермерское хозяйство, расположенное по ул. 30 лет ВЛКСМ, стало выращивать бройлеров. Пару лет дела шли нормально, но однажды пришла беда: от обильных осадков хозяйство оказалось затоплено водой…
– Тогда я понял, что мне нужно отчитываться, а нас затопило… И я сказал: «Ребята, а поехали работать в поле – мы же казаки».
И они поехали, оформив эту землю в аренду на 49 лет. Такая замечательная возможность появилась благодаря тому, что семья многодетная. Как тут не вспомнить поговорку «Дал Бог дитя, даст и на дитя». Вместо «капризных» бройлеров стали выращивать гусей и уток. Немало удивились «ревизоры», которые приехали с проверкой: у вас же были бройлеры?! «А вам какая разница? Вместо бройлера вышла утка», – с достоинством парировал Александр Михайлович. И проблем удалось избежать. А тех, кто прогорел и«не смог совладать» с субсидиями, ждали судебные разбирательства… Интересно, что хозяйство фермера отчасти работает по принципам натурального. Так, корм для гусей и уток удается обменять на мясо птицы. Потенциал для развития, как признается Александр Михайлович, есть:
– У нас существует бизнес-план, называется он «Целина». Хорошо, что коммуникации: связь, газ, нефть, дорога прекрасная – всё рядом. Не все помнят, что мы – россияне – имеем право пользоваться водными ресурсами бесплатно. Так что для развития все есть. Но сильно не хватает денежной базы. Государство раз меня поддержало, в 2012 году дали 1 млн. 380 тыс. И на этом все. Поэтому мы ищем инвесторов. С поддержкой здесь можно будет сделать большое и успешное хозяйство.
По секрету Александр Михайлович поделился, что один инвестор уже «наклевывается». Это мужчина, который приехал из Рязанской области, чтобы поддержать ООО «Гигант». Кроме того, фермер пытается привлечь к участию в важном деле и своих братьев-казаков из Сибирского войскового казачьего общества.Не мог я не спросить о том, сложно ли ухаживать за птицей, содержать ее.
– С птицей возиться – это очень непросто, слишком много тонкостей. Люди хоть и смотрят-смотрят, но не могут понять, как ее вырастить. Уход нужен разнообразный, например, в загонах мы тщательно закрываем все дырочки – следим, чтобы не было сквозняков. Если они появляются, то на следующий день у тебя будет труп. А помните, какой был июнь? Здесь везде вода стояла, а мы с детьми ходили в болотниках и думали, как лучше ухаживать. А сейчас, посмотрите – птица наша рада. Зимой выручает то, что гусь мороза не боится в отличие от утки, когда -35°С, он переминается с ноги на ногу, но еще выдерживает сибирские холода, – ответил фермер.
На возглас казака «А-та-та» гуси реагируют почти так же, как взвод солдат на голос командира. Александр Михайлович считает, что человеку, который решил создать собственное крестьянское хозяйство, необходимо развивать в себе два главных качества: любить землю и любить труд. Тогда придет успех. В нашем разговоре он подчеркнул (и попросил обязательно напечатать), что выступает против любых форм браконьерства:
– Вон с той стороны (показывает по направлению ул. Кирова г. Татарска) люди выходят и незаконно стреляют по птице. У меня вместе с гусями бегает чайка с подбитым крылом. Мне ее жалко...
Еще у Александра Михайловича есть собственная коптильня:
– Мы работаем на народ, например, человек трудился, вырастил свое, привез мне сало, а я ему скоптил. Обычно после первого раза обращаются снова и снова, – улыбается фермер.
Ничего удивительного нет в том, что люди, которые развивают фермерское хозяйство, питаются собственной продукцией. Казак отметил, что вообще на протяжении жизни всегда старался употреблять натуральную пищу. И на здоровье он сегодня не жалуется.
– Надо есть те продукты, которые вырастают в родных краях, на собственной земле, где живете – то и ешьте. Я читал, что даже ученые советуют так поступать.
Фермер нередко угощает птицей своих друзей, знакомых. Бывает, что совершенно бескорыстно. «Знаете, сколько у меня друзей? Даже в Германии есть», – откровенничает он. Как для казака, для Александра Михайловича вера и помощь церкви – это важное дело.
– Здесь рядом есть поле, где мы с ребятишками посадили картошку для церкви. Растет. Иногда помогаем мясом»
Опубликовано в №28 от 17 июля 2019 г.
Источник: Газета "Сибирская околица"