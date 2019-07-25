У нашего сегодняшнего героя шестеро детей: Даше 25 лет, Владу 21 год, Ростику 17 лет, Славе 12 лет, Дарине 9 лет, Роме 7 лет. А еще он реестровый казак. Верстался в казаки (таким выражением обозначается официальное посвящение в казаки – прим. авт.) Александр Михайлович в прошлом году. И для этого были «внутренние» причины. Иногда в жизни человека наступают моменты, когда хочется задуматься о своих корнях, о том, к чему тянется душа… Предки Александра Михаловича – донские казаки. Его деды пешим ходом пришли в наши края и стали здесь осваивать землю. В жилах их потомков течет казачья кровь, поэтому возврат к родным традициям – это вовсе не игра. Конечно же, главное – это не папаха и не форма (Александр Михайлович и его старший сын встречали нас в форме реестрового казачества), а вся суть заключается в устоях и принципах казачьей жизни. Среди них – трудолюбие, вера в Бога, любовь к Родине, большой и малой.

– Если я не буду ничего делать, не буду стараться – то ничего и не получится, – утверждает фермер.

Удивительно, что этот принцип работает почти в любой жизненной сфере: в воспитании детей (не следишь за полем – вырастет один камыш), в работе (всем известное «без труда не выловишь рыбку из пруда»), в духовной жизни (не будешь ходить в храм – не научишься молиться). Александр Михайлович, его дети и супруга – все крестьянское хозяйство лежит на их плечах. – Я так считаю: дети должны жить там, где они родились, а не разделяться и разбегаться, – высказывает свою позицию казак. Но своих чад он ни к чему не принуждает, они и сами рады помочь отцу в добром деле. Старшие ребята делали ограждения для птицы и уже получили хороший навык присматривать за ней. Поле, на котором мы встретились с фермером, расположено на 4-м км трассы Татарск-Зубовка, но – забавная штука – на официальном языке оно называется Свердлова, 93 (на юго-восток 2800 метров).