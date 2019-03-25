Добавить комментарий (2)

Каждый ребенок занимается познанием мира, в который он пришел. Сперва ответы на волнующие вопросы ему подсказывают мама и папа, потом помогают воспитатели в детском саду, а после он получает знания в школе. И вот у человека годам к 23 есть полный набор знаний о мире: он умеет считать и писать, знает историю, понимает, почему происходят в мире те или иные физические, химические процессы. И все вроде бы хорошо. Но при этом часто оказывается, что он абсолютно ничего не знает о Боге.

Конечно, нельзя сказать, что не знает совсем: какие-то представления есть. Чаще всего такие же, как у юношей-нигилистов из исторических анекдотов, представляющих себе Бога старцем с большой белой бородой, сидящем на облаке. Не думайте, что это пример утрированный – от некоторых людей можно услышать ответы еще и похлеще. В итоге получается такая картина: человеку рассказали обо всем, кроме самого главного. Проблем из этого вытекает целый ряд.

Во-первых, это проблем ухода людей из Церкви в секты. Представим такую картину: когда-то был крещен в православии новорожденный младенчик. Но мама и папа не сумели ничего ему рассказать о своем религиозном выборе (скорее всего, по той простой причине, что он их особо не интересовал). Потом он вырос и превратился в замечательного, религиозно одаренного молодого человека, которому не безразличны философские вечные вопросы, поиск смысла жизни... Однажды к нему в дверь постучали: «Здравствуйте! Мы хотим поговорить с Вами о Боге!», – это были "добрые" дяди из секты свидетелей Иеговы. Они начали «втирать» свою сектантскою пропаганду и молодой человек с головой погрузился в их собрания. А итог – психические травмы, разрыв отношений с родителями, отписанная квартира, которая окажется новой звонкой копеечкой в кармане дядюшек из Бостона (главы этой конторы заседают в этом городе). Неприятная картина? А ведь все могло бы быть иначе, если бы в школе этому человеку дали какие-то базовые сведения об отличие сект от традиционных конфессий.

Второе последствие отсутствия всяких знаний о Боге – это примитивный материалистический взгляд на мир. Если такому атеисту внятно рассказать о Боге, познакомить его с существующими доказательствами бытия Творца, то он, вероятно, сможет осознать, что ошибся в своем первоначальном мировоззренческом выборе.

Третье последствие – это воспитание детей. Человек, который не приобрел правильного знания о Боге и религии, не сможет никогда поделиться верными знаниями со своими детьми. Таким образом, проблема невежества будет кочевать из поколения в поколение до тех пор, пока кто-нибудь не разорвет порочный круг.

Что можно предложить обществу? На мой взгляд, дельное предложение – уроки православия в школе. Тогда человек сумеет избежать «первобытного взгляда» на Бога. Возможно, сами знания в школе не дадут ему сердечной веры, но он хотя бы не будет жить в мире своих иллюзий. Это очень важно, потому что многие претензии, выдвигаемые агрессивно настроенными людьми в адрес Бога и Церкви – иллюзорные. Часто они связаны с тем, что человек, например, не разделяет Церковь (как институт) и церковнослужителей, которые могут ошибаться и оступаться.

– Отсутствие понимания того, что такое религиозный мир, неизбежно оборачивается дикостью и варварством. Поэтому … говорить о «мировоззренческой нейтральности» – значит лишь расписываться в своем стремлении сознательно дать детям заведомо ущербное и неполное образование, существенно сузить их умственный кругозор, – сказал директор греко-латинского кабинета Юрий Шичалин в интервью журналу «Фома».

Также ученый отметил, что «общее образование не должно оставлять беспризорной ни одну из частей человеческой души».

Очень верные слова! По мысли святых отцов, человек состоит из трех частей: тела, души и духа. Под «духом» понимается составляющая, которая отвечает за связь с Богом, за религиозное восприятие мира. Человек должен быть целостным, а его развитие – всесторонним.

Я уверен, что стоит прислушаться к этому мнению. Знание о Боге не лишает человека возможности выбора своего мировоззрение. А вот незнание или искаженные представления о религии влекут за собой сонм серьезных проблем. Да и нетолько проблем, а действительно, деградацию.

А еще хочется сказать о том, что часто человеку нужен некий импульс, посыл, который пробудил бы в нем интерес к вечности. И этим посылом может стать религиозное образование в школе. И тогда будет меньше суицидов, потому что религиозный человек знает о том, что ему придется за свою жизнь держать ответ перед Богом, а в аду оказаться – совсем не хочется. Тогда будет меньше депрессивных состояний, уныния – зачем унывать, когда у тебя есть Бог, который поможет в любой сложной жизненной ситуации. Он найдет пути и способы помочь верующему человеку.

А пока нет у нас стоящего образования, пусть каждый решает проблему знаний о Боге самостоятельно. Чтобы не произнесла в отчаянии душа, которая витает над больничной койкой с умершим телом: «А слона-то я и не заметил!»

ПУТНИК