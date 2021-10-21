В Татарском районе на 20 октября было 295 больных коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба на утро 21 октября в регионе зарегистрирован 67 861 случай коронавируса (+291 за сутки), в том числе у 6 255 детей. 52 623 пациента полностью выздоровели (+126 за сутки).Скончались семнадцать пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 66 лет, 70 лет, 70 лет, 79 лет и женщины в возрасте 54 года, 71 год, 73 года, 81 год, 82 года, 82 года, 84 года, 85 лет, 85 лет, 89 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 249 человек.В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 965 пациентов, в том числе 37 детей.В отделениях реанимации находятся 303 человека. На ИВЛ – 53 пациента.