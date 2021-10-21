Новосибирские льготники определились, как будут получать набор соцуслуг в будущем году.

Свыше 98,5 тысяч федеральных льготников нашего региона решили в 2022 году получать набор соцуслуг в натуральном виде.

Федеральные льготники нашего региона определились с формой предоставления набора соцуслуг (НСУ) на 2022 год. Свой выбор – получать НСУ в натуральном виде (полностью либо частично) или в денежном эквиваленте, необходимо было сделать до 1 октября текущего года. В настоящее время в нашем регионе проживает около 221 тысячи льготников. Свыше 98,5 тысяч из них сделали свой выбор на будущий год в пользу предоставления набора соцуслуг в натуральном виде. Получать НСУ согласно своему выбору они начнут с 1 января 2022 года.

Напомним, что в набор соцуслуг входит обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

Большинство из новосибирских льготников, сделавших свой выбор на следующий год в пользу натуральной формы предоставления НСУ, решили воспользоваться бесплатным проездом на указанных видах транспорта. На втором месте стоит обеспечение лекарствами, на третьем – предоставление путевки на лечение.

Стоимость НСУ ежегодно индексируется 1 февраля. В текущем году стоимость набора соцуслуг составляет 1 211,66 руб. в месяц.

Также напоминаем, что при установлении ежемесячной денежной выплаты в первый год соцпакет предоставляется в натуральном виде «автоматически» (за исключением граждан, пострадавших в радиационных и техногенных катастрофах). Затем льготник может сделать свой выбор, определившись с формой предоставления НСУ на следующий год, подав соответствующее заявление (до 1 октября) в ПФР.

Пресс-служба Отделения ПФР