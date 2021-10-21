В Новосибирской области будут привлекать к уголовной ответственности людей за распространение ложной информации о COVID-19 и вакцинации. Об этом в эфире «Вести Новосибирск» в среду, 20 октября 2021 года, заявила руководитель регионального Росздравнадзора Елена Хрусталёва.

«Вчера на видеоселекторном совещании министр здравоохранения РФ уже поручил Росздравнадзору активно выявлять людей, которые распространяют ложную информацию, и направлять информацию в прокуратуру для привлечения к уголовной ответственности. Особенно это касается врачей», – подчеркнула Елена Хрусталёва.

По словам руководителя Росздравнадзора по региону, речь идёт о ложной информации о якобы опасности вакцинации. Также иногда распространяют неверные сведения о том, что COVID-19 не вредит здоровью человека. Нарушители опираются на липовую статистику, отстаивая своё мнение.

«Эфирный фон у нас, скорее всего, это больше интернет. То есть там в основном распространяется эта информация. И вот эти мнения относятся к частным. Кроме того, эти мнения вредны. За это уже применяется уголовное наказание», – подчеркнула Елена Хрусталёва.