С 15 по 18 октября в Новосибирске и Новосибирской области Госавтоинспекция провела профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на профилактику аварийности с участием водителей в состоянии опьянения.

В мероприятиях участвовали сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД Новосибирска и Новосибирской области, которые несли службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, где выявляли нетрезвых водителей, пресекали грубые нарушения правил дорожного движения.

За время проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции задержан 91 нетрезвый водитель.

В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.