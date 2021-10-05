«Перепись населения – это работа общегосударственного масштаба. Она принципиально важна для получения сведений о численности населения, составе семей, условиях их жизни, оценки динамики изменения этих показателей. Предложенные в этом году формы прохождения переписи с использованием цифровых технологий позволяют провести ее с учетом эпидемиологической ситуации, обеспечив удобство и безопасность. В нашем регионе подготовка к Всероссийской переписи вышла уже на финишную прямую», – отметил Юрий Петухов.

Как сообщила замруководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Ирина Новиченко, в регионе будет работать 5800 переписчиков, значительная часть которых – студенты вузов и колледжей Новосибирской области. Переписчики пройдут трехдневное обучение.

В ходе заседания комиссии первый замгубернатора также заслушал доклады о готовности к проведению переписи в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Пройти ее можно несколькими способами: традиционно, ответив на вопросы переписчика на дому, на переписном пункте – в регионе будет работать более 800 стационарных участков, в частности, 31 – в МФЦ. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» в период с 15 октября по 8 ноября.



Впервые в проведении переписи примет участие добровольческое сообщество – на стационарных участках более 350 волонтеров будут консультировать граждан по общим вопросам и помогать в оформлении переписных листов на портале госуслуг.