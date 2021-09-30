Когда пропадают без вести родственники, друзья и особенно дети, несмотря на страх и стресс, обращаясь в органы внутренних дел в поисках родственника или друга, старайтесь соблюдать спокойствие. От этого зависит, насколько полным будет описание пропавшего человека, которое вы предоставите, и которое занесет в базу представитель правоохранительных органов.

Полиция рекомендует:

1. Постарайтесь держать себя в руках и не впадайте в панику. Каждая деталь или слово, которое вы вспомните, в дальнейшем помогут в поисках. Крайне важны любые сведения, которые предшествовали пропаже ребенка. Это и как начался тот день, что делал пропавший, о чем говорил перед уходом, куда собирался, был ли oн там и во сколько ушел;

2. Незамедлительно начните обзванивать знакомых и близких людей, которые, по вашему мнению, могут знать о планах ребенка. Лично обойдите дома, где живут друзья и родные, у которых мог задержаться ваш ребенок. Опросите друзей ребенка на предмет выяснения информации о намерениях и планах подростка;

3. Постарайтесь выяснить, где в последний раз видели вашего ребенка. Не дожидаясь помощи полиции, осмотрите места сбора местной молодежи, спортивные и детские площадки, гаражи, ближайший лесопарк, расположенные недалеко от вашего дома;

4. Позвоните в бюро регистрации несчастных случаев, в справочную скорой помощи, в больницы и сообщите о случившемся. Постарайтесь как можно точнее рассказать об особых приметах вашего ребенка и описать одежду, в которой он находился до исчезновения;

5. Подайте дежурному отделения полиции заявление о пропаже ребенка по месту его исчезновения, принесите с собой последнюю фотографию пропавшего;

6. Расскажите участковому уполномоченному или сотруднику полиции, который будет вести розыск ребенка, вою информацию о пропавшем. Постарайтесь спокойно ответить на все вопросы, которые зададут вам, даже если они покажутся вам странными. Имейте в виду, что для эффективного розыска именно первичная, абсолютно точная информация может иметь решающее значение;

7. Не скрывайте от сотрудников полиции информации о подозрительных друзьях вашего ребенка, плохих привычках, а также о конфликтах пропавшего с вами, в школе. Вспомните малейшие детали, был ли пропавший чем-то расстроен или напуган, и не показалось ли вам его поведение в последние дни странным;

8. Если вам показалось, что вы видели человека, который, по вашему мнению, может быть причастен к исчезновению ребенка, расскажите о нем сотруднику полиции и постарайтесь подробно описать его;

9. Постарайтесь подключить к поиску ребенка как можно больше ваших друзей, знакомых и сослуживцев;

10.Посоветовавшись с представителями полиции, разместите информацию о происшествии в Интернете или других средствах массовой информации;

11. Если ребенок пропал за городом или в лесу, организуйте для его поисков как можно больше людей, в том числе работников лесхозов и спасателей МЧС. Не прекращайте поиски даже в ночное время;

12. Если поблизости есть водоем, необходимо, чтобы его обследовали водолазы;

13. Если обнаружится свидетель, который расскажет, что видел ребенка, то обязательно возьмите его домашний адрес и телефон;

14. Вспомните, не было ли в последние дни странных звонков, не замечали ли вы, что ребенок не хотел подходить к телефону;

Эти рекомендации очевидны и просты. Не стоит ими пренебрегать.

Если ребенок слабо ориентируется на местности в силу каких-либо причин, пришивайте к его одежде записки с именем, домашним адресом и телефоном, по которому можно связаться с семьей.

Обращайте внимание на то, в какой одежде вышли из дома ваши дети, особенно несовершеннолетние. Интересуйтесь, куда, с кем, каким маршрутом они направились.

Позаботьтесь, чтобы в домашнем фотоальбоме хранились четкие и свежие фотографии всех членов семьи и близких родственников и видеоматериалы. Практически 80% обращающихся при исчезновении детей не имеют свежей фотографии, приносят снимки годовалой давности, а ведь дети растут и меняются быстро. Поэтому возьмите за правило: каждые три месяца фотографируйте своего ребенка не в парадно-выходной одежде, а в повседневной. На фото необходимо максимально четко отобразить лицо ребенка.

Строго-настрого укажите ребенку район, где он может гулять один, желательно познакомиться с бабушками и дедушками, которые тоже дышат воздухом в этих дворах. Не поленитесь—познакомьтесь и представьте им своего ребенка, чрезмерное внимание еще никому не вредило.

В форме игры ежедневно повторяйте с ребенком правила поведения на улице, акцентирую внимание на то, что никогда нельзя уходить с незнакомыми им людьми, что бы те не обещали: посмотреть ли кошечек-собачек, поиграть ли.

Купите ребенку недорогой телефон и попросите регулярно связываться с вами, при этом подключите у оператора связи функцию определения местаположения абонента, это даст вам возможность практически в реальном времени отслеживать перемещения вашего чада, а при необходимости ограничить район его перемещения.

Паспортно-визовые службы внутренних дел, предлагают услугу дактилоскопирования. Такая возможность предоставляется при достижении человеком 18-летнего возраста. Пройти процедуру и встать на дактилоскопический учет можно по месту жительства, обратившись с заявлением в паспортно-визовую службу. По заявлению родителей и в их присутствии дактилоскопирование может пройти ребенок, не достигший 18 лет. По результатам процедуры на руки выдается дактокарта. Безусловно, информация, полученная при помощи этой услуги облегчит поиски человека в случае его пропажи.

Дети должны и могут проявить заботу о близких, если задерживаются или не собираются возвращаться домой продолжительное время: можно написать sms-сообщение. Также необходимо помнить о том, что очень эффективно работает следующее правило - чем больше людей знают о происшествии, тем эффективнее поиск ребенка, неважно, пропал ли ребенок в Москве, либо в маленьком городе: Надо просить о помощи всех: МЧС, близлежащие воинские части, кинологические клубы, просто знакомых. И наверняка ваш ребенок очень скоро найдется - «ведь так не бывает в свете» чтоб были потеряны дети!»

УОДУУПиПДН ГУ МВД России по Новосибирской области