С 24 по 27 сентября в Новосибирске и Новосибирской области Госавтоинспекция провела профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель», направленные на профилактику аварийности с участием водителей в состоянии опьянения.

В мероприятиях участвовали сотрудники подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД Новосибирска и Новосибирской области, которые несли службу в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, где выявляли нетрезвых водителей, пресекали грубые нарушения правил дорожного движения. На некоторых улицах были организованы сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

За время проведения мероприятий сотрудники Госавтоинспекции задержали 67 нетрезвых водителей, 8 - из них, совершили административное правонарушение повторно, которое квалифицируется по статье 264.1 УК РФ.

В настоящее время управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.