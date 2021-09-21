Комиссия Законодательного Собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции поддержала предложения белгородских законодателей по вопросу обеспечения безопасности образовательных организаций.

В обращении Белгородской областной Думы к Правительству Российской Федерации, рассмотренном сегодня на заседании комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции, сформулировано предложение о внесении изменений в действующее законодательство в части включения образовательных организаций в перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации. Федеральную службу войск нацгвардии белгородские законодатели считают необходимым определить в качестве единственного поставщика услуг по охране объектов (территорий) Минпросвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения.

Заместитель начальника Управления вневедомственной охраны по Новосибирской области подполковник полиции Иван Турунтаев отметил, что постовую физическую охрану силами Росгвардии в образовательных организациях в настоящее время организовать невозможно. Штатная структура не позволит принять такое количество объектов под физическую охрану. «Мы поддерживаем обращение в части внесения изменений в законодательство путем конкретизации пункта, обязывающего объекты, подведомственные Министерству просвещения, охранять при помощи кнопок тревожной сигнализации», – сказал он.

По словам председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александра Шпикельмана, депутат Заксобрания Елена Тырина «поднимала тему о том, что в образовательных учреждениях недостаточно хорошо ведется охранная деятельность».

«В каждой школе должна быть кнопка вызова полиции», – убежден депутат Виталий Быков. Парламентарий обозначил вопрос целесообразности выбора средств охраны: по его мнению, заборы, которые устанавливались с точки зрения антитеррористической безопасности, ничем школам не помогают.

Как прокомментировал депутат Яков Новосёлов, эффективное противодействие угрожающей ситуации возможно организовать силами как минимум двух охранников. Он отметил, что достаточную квалификацию таких специалистов способны обеспечить в Росгвардии. «Безопасность образовательных организаций – это не та статья, на которой мы должны экономить», – призвал депутат.

С позиции депутата Павла Кивы, сотрудникам Росгвардии обязательно следует отдавать приоритет при выборе охраны для школ и детских садов. И кнопка тревожной сигнализации должна быть установлена обязательно. А например, заборы вокруг школы не остановят террористов от захвата объекта, равно как и рамки, и металлодетекторы. Безопасность детей – превыше всего, и вопрос следует проработать достаточно глубоко. В том числе, на законодательном уровне установить обязанность органов МВД взаимодействовать с Росгвардией в случае срабатывания тревожной кнопки. Парламентарий обратил внимание коллег на требования к обучению персонала образовательных организаций, который должен в сложных ситуациях уметь отреагировать правильно.

Большинством голосов члены комиссии поддержали обращение Белгородской областной Думы к Правительству Российской Федерации по вопросу обеспечения безопасности образовательных организаций. Председатель комиссии Александр Шпикельман предложил на следующем заседании продолжить с участием Минобра и Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко обсуждение тех средств, которые помогут спасти детей и педагогов в сложных ситуациях. «Вопросы обеспечения безопасности школьников и учителей мы уже рассматривали на наших заседаниях, когда говорили о том, что охрану детей и учителей нередко осуществляют непрофессионалы. Они фиксируют, кто и когда пришел, температуру и наличие маски, но в случае опасности не смогут справиться с активными нарушителями. Совершенно другое – это Росгвардия: даже если нарушитель будет знать, что объект охраняется Росгвардией, это может его остановить. Мы заботимся о каждом человеке – взрослом или ребенке, – и любые затраты на это считаем обоснованными», – прокомментировал Александр Шпикельман.