Взрывное устройство с детонаторами обнаружил дворник в урне рядом со зданием вокзала. Сейчас ищут странного мужчину, заложившего бомбу.

26 августа утром на железнодорожном вокзале станции «Омск-Пассажирский» обнаружили бомбу. Как сообщает телеграм-канал Baza, опустошая урны, дворник заметил необычную коробку. Из нее торчали несколько проводов, поэтому мужчина вызвал полицию. Специально обученная собака присела рядом с коробкой – это означало, что в ней на самом деле бомба.

Вокзал закрыли для прибытия поездов, на место были вызваны саперы. Они обезвредили устройство. В коробке была обнаружена шашка, имитационный патрон и два электродетонатора.

Как оказалось, вечером 24 августа через вокзал проезжал поезд Адлер – Томск. Во время стоянки поезда из вагона вышел неизвестный мужчина, кинул в урну пакет с коробкой, после чего вернулся назад. Среди пассажиров, выходивших из поезда сегодня утром в Томске, разыскиваемого мужчины не оказалось. Очевидно, что он покинул свой вагон до прибытия поезда на конечную станцию.

Получить оперативный комментарий по обнаруженной бомбе в транспортной полиции не удалось.