Командир отделения пожарно-спасательной части №75 (р.п. Чистоозерное) Главного управления МЧС России по Новосибирской области завоевал золото в соревнованиях по гиревому спорту на Спартакиаде чрезвычайного ведомства среди команд Сибири. Мужчина показал лучший результат в своей весовой категории.

Игорь Петров занимается гиревым спортом больше 20 лет. Помимо этого, пожарный показывает высокие результаты и в других направлениях – в биатлоне и воркауте. Мужчина работает в МЧС России уже пять лет. Как признается пожарный, занятия спортом помогают и в профессиональной деятельности.

«Мы должны быть всегда хорошо физически подготовлены. Мне не составляет труда проводить маневренные действия – залезть или запрыгнуть куда-то. Работа у нас нелегкая, но нужная – на благо общества трудимся», – отмечает командир отделения пожарной части №75 Главного управления МЧС России по Новосибирской области Игорь Петров.

В личном первенстве в тяжелоатлетическом двоеборье Игорь Петров завоевал золото, показав лучший результат в весовой категории до 68 килограммов. Мужчина выполнил толчок гири 62 раза, а рывок – 133 раза.

«И все же собой я не очень доволен, мог и лучше. Соперники были достойные. Один парнишка из Томска даже заставил понервничать. Волновался во время состязания, в победе был не уверен, как оказалось – зря», – делится Игорь Петров.

В соревнованиях по гиревому спорту приняли участие 50 спортсменов со всей Сибири. У участников по регламенту было по десять минут на выступление – им предстояло поднять 24-килограммовую гирю максимальное количество раз.

По результатам состязаний в личном первенстве в весовой категории до 68 килограммов места на пьедестале распределились так:

I место: Игорь Петров (Новосибирская область), толчок – 62 подъема, рывок – 133;

II место: Сергей Чичурко (Томская область), толчок – 53, рывок – 75;

III место: Константин Мартемьянов (Алтайский край), толчок – 36, рывок – 90.

В командном зачете победу одержали атлеты Томской области, на втором месте – спортсмены Иркутской области, бронзу завоевала команда Красноярского края.