22 июня, в День памяти и скорби, в 16.15 в Новосибирске включат сирены оповещения, сообщил мэр Анатолий Локоть. Глава города призвал автолюбителей поддержать звуком сигналов акцию памяти. «Время выбрано не случайно, я усматриваю в этом исторические параллели. Именно в это время, в 12.15 по Москве, прозвучало знаменитое обращение председателя Совета народных комиссаров Вячеслава Молотова с известием о том, что началась война. Именно в этом выступлении впервые прозвучали слова, ставшие символом войны: «Наше дело правое, победа будет за нами».