Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 48-летнего мужчины во время рыбалки на озере Чаны близ деревни Квашнино Барабинского района Новосибирской области.

По данным следствия, около 20 часов 11 июня 2020 года трое мужчин с целью ловли рыбы на моторной лодке удалились от берега на расстояние около 1 км. В какой-то момент потерпевший самовольно встал за руль лодки, резко дал на газ, в результате чего его и хозяина лодки опрокинуло за борт. В результате потерпевший получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, полученные от винта подвесного лодочного мотора и утонул. Хозяин лодки также получил травмы, однако ему удалось сохранить жизнь, благодаря наличию спасательного жилета. 13 июня 2020 года тело потерпевшего было обнаружено в ходе проведения поисково-спасательных операций.

В настоящее время следователем СКР в ходе проверки осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, для установления точной причины смерти потерпевшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.