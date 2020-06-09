5 июня губернатор Новосибирской области А.А. Травников подписал Распоряжение «Об обеспечении проведения в Новосибирской области военного парада и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года»

Мэрии Новосибирска совместно с областным органам власти поручено обеспечить организацию и проведение 24 июня 2020 г.:

1) в 10 часов по местному времени в Новосибирске, на площади Ленина, военного парада с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне – Знамени Победы;

2) в 22 часа по местному времени в Новосибирске, на Михайловской набережной, артиллерийского салюта.

Прямая трансляция военного парада и артиллерийского салюта будет организована по телевизионным каналам вещания и в интернете.

При проведении мероприятий будет обеспечено выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, соблюдение гражданами масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях, на соответствующей территории.