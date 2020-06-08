Новосибирские власти разрешили открыть непродовольственные магазины. Но не все.

Новосибирский губернатор Андрей Травников разрешил с понедельника работать непродовольственным магазинам, но только тем, у которых есть отдельный вход и торговый зал занимает площадь не более 400 квадратных метров. Открывшиеся точки будут дополнительно проверять на предмет соблюдения санитарных требований и масочного режима. Как отметил глава региона, области удается сдерживать распространение коронавируса.

– Большая часть предприятий и организаций региона уже работает: строительные, агропромышленные, почти вся сфера услуг. Жители могут гулять по улицам и заниматься спортом на свежем воздухе. Но полностью ослаблять режим повышенной готовности мы не будем. Правительство примет только точные, выверенные решения. При этом все должны строго соблюдать санитарные нормы, – цитирует Андрея Травникова пресс-служба областного правительства.