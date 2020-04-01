

Таким образом, количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в Пациентка с 4 по 18 марта находилась в Италии и Нидерландах с другом. В Новосибирск они вернулись через Москву, рейс 437 авиакомпании Red Wings прибыл 19 марта. После возвращения находились вдвоем на самоизоляции под медицинским наблюдением. 27 марта с легкими симптомами ОРВИ пациентку доставили в инфекционную больницу, взяли пробы на COVID-19, после чего она написала отказ от госпитализации и вернулась домой. Температуры у пациентки не было, режим она добросовестно соблюдала. Накануне, после получения положительного результата скринингового исследования, пациентку поместили в стационар. Лаборатория научного центра «Вектор» подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция».Таким образом, количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в Новосибирск ой области достигло десяти.

Анализы друга пациентки в настоящий момент отрицательные. Всего рейсом 437 авиакомпании Red Wings 19 марта летели 169 пассажиров. Жителей Новосибирск ой области из них – 78. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медработники в настоящий момент связываются с ними, чтобы установить медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

«Я обращаюсь ко всем жителям нашего региона, вернувшимся из зарубежных стран за последние две недели. У нас есть шанс минимизировать последствия возможного распространения инфекции, если вы будете соблюдать самоизоляцию», – отметил Константин Хальзов.

В детскую больницу №3 за сутки поступило 3 детей с признаками ОРВИ. Один ребенок вернулся из Таиланда. Двое детей сами из России не выезжали. За границей были их родители. Родители здоровы. Четверых детей выписали. Всего в больнице на утро 1 апреля находятся 17 детей, недавно вернувшихся в Россию. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.