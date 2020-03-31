Добавить комментарий (2)

По данным омского Роспотребнадзора на 31 марта, в регионе было возбуждено 16 административных дел по ст. 6.3 КоАП о нарушении противоэпидемических мероприятий – нарушение условий самоизоляции.

Все нарушители получат штрафы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

При этом открытым остается вопрос о сумме штрафа. Сейчас для физических лиц он составляет 100–500 рублей. С новыми поправками в КоАП, которые планируется принять сегодня, штраф увеличится уже до 15–40 тыс. рублей.

По данным на утро 31 марта, в Омской области на карантине находится 7309 человек. Режима принудительной самоизоляции, как в Москве, в регионе пока нет.