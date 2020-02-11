Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило об акции «Спасем диких животных вместе». Сельхозпроизводители и все желающие жители региона могут предоставить природоохранной инспекции сено и зерноотходы для подкормки диких животных.

«Обильные снегопады и метели создали трудные условия для выживания диких животных – лосей, кабанов и косули сибирской. Животные с трудом могут передвигаться по высоким сугробам и добывать пищу. В поисках спасения они выходят на бесснежные участки автодорог, где становятся легкой добычей браконьеров – такие случаи уже были в этом году», – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.

В связи с этим специалисты природоохранной инспекции, подведомственной региональному минприроды, проводят акцию «Спасем диких животных вместе». Охотоведы приглашают сельхозпроизводителей, представителей общественных организаций и неравнодушных жителей принять участие в акции и безвозмездно предоставить для подкормки животных сено и зерноотходы. Такой опыт взаимодействия охотоведов и добровольцев в 2016 году помог избежать массовой гибели диких животных.

Помимо этого, специалисты природоохранной инспекции министерства систематически выявляют места скопления животных, в особенности косули, и на подкормочные площадки выкладывают корма. Только за январь этого года было выложено 1300 кг соли, 145 центнеров сена, 2000 штук веников, более четырех центнеров зерноотходов и около 50 м3 веточного корма.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону 8 (383) 218-20-29, а также обратившись к охотоведам заказников, расположенных в районах Новосибирской области.