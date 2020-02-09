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Шестого февраля пенсионер Николай Дубровин чистил снег у своего дома. Соседи рассказывают: сначала услышали гул, потом увидели, как огромный снежный пласт скатился с крыши прямо на мужчину.

Сосед погибшего Владимир Долгих рассказывает:

─ После того, как пыль рассеялась, я увидел в окно: из сугроба ноги торчат. Выскочил и начал раскапывать. Он ещё живой был…

Владимир пытался помочь соседу, вызвал скорую. Медики не успели. Обстоятельства трагедии изучает следственный комитет.

─ От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», ─ сообщил старший помощник следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В этом доме ─ восемь квартир. Жильцы друг друга знают. Про Николая Дубровина соседи говорят: активный не по годам ─ ему было 83 года. На месте не сидел, ухаживал за двором. Его часто можно было видеть с лопатой. Угрозы сверху ни он, ни другие жильцы не ожидали.

Кого винить в трагедии? Следят за содержанием территории и состоянием дома ─ сами собственники. От услуг управляющей компании отказались еще несколько лет назад. Говорят, зимой крышу не чистили, снег сам таял.

Теперь правая сторона крыши дома выглядит расчищенной. С неё и сошла снежная шапка, которая убила мужчину. Но вторая половина крыши до сих пор под снежной шапкой. Это значит, угроза для жильцов остаётся.