Оранжевый цвет, цвет спасения и помощи - цвет отряда "Лиза Алерт". Сегодня - цвет счастья и любви. Среди поисковиков это уже традиция: оранжевые атрибуты

на свадьбе. Даже знакомство - с непременным позывным. Алевтина – «Фокси», Николай – «Луноход». В обычной жизни она - мастер маникюра. Он - IT-cпециалист. В жизни поискового отряда их роли cпецифичны.

Николай - самый опытный координатор лесных поисков в Новосибирской области. Алевтина - оперативный картограф. Познакомились два года назад, во время розыска ребёнка.

Николай и Алевтина Шишкины вспоминают:

- Я приехал координировать этот поиск. И вот Аля приехала.

- Да, я первый раз приехала. Половина первого ночи. Я про себя подумала: куда я поехала?

День - ночь. Леса, болота, окраины города. Место и время поиска непредсказуемы, как и результат. Постоянно только одно - желание быть полезным. Кто, если не ты? Поисковики - люди особого склада, но себя они таковыми не считают.

- Самые обычные люди, со своими заморочками, проблемами. Но отряд сплачивает людей, у нас несколько семейных пар появилось.

Нечасто, но такие истории случаются: помогаешь чужому горю, а обретаешь собственное счастье. И счастье это становится общим для всего отряда «Лиза Алерт».

Свадьбу отметили скромно. Родные и, конечно, друзья - поисковики. Пожелания от них: никогда не терять своей любви, искрящихся глаз и веры в лучшее.

- Чтобы вы нашли себя. И на всю жизнь.