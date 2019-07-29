Как пример: в деревне Дресвянка открывают фельдшерско-акушерский пункт после капитального ремонта. Теперь там можно измерить давление и сделать кардиограмму, не выезжая в райцентр.

Татьяна Искакова, заведующая ФАПом д. Дресвянка: «До начала ремонта, пока не отремонтировали крышу, бежала вода по стенам, было сыро. Сейчас этого нет. Все чистенько, хорошо».

До ближайшей больницы – 30 километров. Ездить далеко и дорого. Жителей в Дресвянке - чуть больше двухсот. В основном, люди пожилые. В ЦРБ решили: врачи-хирурги, окулисты, кардиологи сами будут ездить, проводить консультацию в отремонтированной мини-больнице. По программе нацпроекта планируют вскоре получить современное оборудование для диагностики.

В рамках национального проекта планируют вскоре получить современное оборудование для диагностики.

Властислава Гарина, главный врач Маслянинской ЦРБ: «Это глюкометры, это определение холестерина, это аппарат ЭКГ ─ все необходимое оборудование для неотложной помощи».

В понедельник в новый ФАП придут первые пациенты