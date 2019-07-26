Привыкнув к телекамере, продавцы выбирают нам арбуз. Покупаем, проверяем. Арбуз - красный. Правда, на вкус немного подкачал. Недостаточно сладкий. Хорошо бы и в его безопасности убедиться. Один из простых способов - измерить нитратомером. Результат обрадовал. В норме. Эксперт Яков Новоселов уверен, можно сделать еще проще. Рассмотреть покупку на срезе: цвет мякоти, арбузной корки.

Яков Новоселов, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания: «Если бы она была желтая, значит там было бы много нитратов. Здесь нет крупных желтых прожилок. Поэтому даже без нитратомера можно определить, что здесь нитратов на самом деле нет».

Выбор дыни - разговор особый. Стучать бесполезно. Говорят - нужно нюхать. Пахнет, значит - спелая. Электронный прибор сообщает, - допустимая норма содержания нитратов в дыне - 90 миллиграммов на килограмм. Превышений нет. Нитратомер - бытовой, портативный. Конечно, могут быть погрешности. И большие. Потому у профессиональных специалистов по продуктам доверия не вызывает. Точный результат - только в лаборатории. Яков Новоселов тоже настроен скептически. С покупкой дынь, арбузов, считает, все-таки лучше повременить до августа. Тогда больше шансов купить арбуз, которые поспел на бахче без помощи химии.