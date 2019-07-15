



Каждый год - плюс три тысячи больных. По официальной статистике, в нашей области - 24 тысячи людей, употребляющих наркотики. Их зависимость ломает жизнь всем окружающим, близким. Как жить рядом с бедой и как принять обратно в семью тех, кто сделал пагубный выбор - это темы занятий.

Ольга Быкова, клинический психолог: «Когда в семье кто-то употребляет, отношения заходят в так называемый тупик, т.е. люди перестают понимать друг друга, перестают взаимодействовать. И мы рассказываем о том, как это взаимодействие можно наладить».

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