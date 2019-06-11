10 июня 2019 года в вечернее время из окна квартиры, расположенной на 6 этаже дома по улице Петухова в Кировском районе город Новосибирск а выпала годовалая девочка. Оставшись без присмотра взрослых ребенок смог беспрепятственно залезть на стул, забраться на подоконник и выпасть в открытое окно. От полученных травм ребенок скончался на месте. По данному факту следственным отделом по Кировскому району город Новосибирск а СКР по Новосибирск ой области проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователем произведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК России по Новосибирской области вновь обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей в жилых помещениях. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии. Падение из окна - является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети уязвимы перед раскрытым окном из-за своей природной любознательности.

Следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не смог взобраться на подоконник или край не застекленного балкона, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна. Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.

Необходимо отметить, что взрослые должны быть предельно внимательными, травмы, полученные детьми при падении с высоты очень тяжелые, даже если врачи спасают ребенку жизнь, восстанавливаться приходится очень долго, есть случаи, когда дети остаются инвалидами.

Не оставляйте детей одних без присмотра даже на несколько секунд!