Четыре аппарата молекулярно-генетической диагностики, позволяющей в ранние сроки диагностировать туберкулез, приобретут в Новосибирской области в течение двух лет, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС главный врач Государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы Михаил Евсин.

Национальным проектом "Здравоохранение" предусмотрено развитие методов диагностики, профилактики и реабилитации для снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.

– Заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Нелюбовым была утверждена дорожная карта по повышению эффективности помощи больным туберкулезом в Новосибирской области. В рамках этой дорожной карты в течение двух лет планируется приобрести для четырех районов Новосибирской области четыре аппарата для молекулярно-генетической диагностики, устойчивости микробактерии туберкулеза. <...> Это позволит в ранние сроки, в течение нескольких дней назначить правильное лечение больного с учетом устойчивости и максимально обеспечить эффективность лечения", – сказал Евсин.

По его словам, для приобретения аппаратов, а также лабораторного оборудования для областного диспансера будет выделено 17 млн рублей. Аппараты для молекулярно- генетической диагностики будут приобретаться на условиях софинансирования федерального бюджета с региональным. "Областной бюджет закупает расходные материалы для оборудования молекулярно-генетических диагностик, медицинское оборудование", - отметил Евсин. Два из четырех аппаратов будут приобретены в течение 2019 года.

С целью борьбы с туберкулезом предусмотрено также приобретение 21 флюорографической установки за счет средств резервного фонда президента.

Новосибирская область находится на 80-м месте среди 85 субъектов РФ по заболеваемости и смертности от туберкулеза. По итогам 2018 года туберкулезом болеет 91 человек на 100 тысяч населения. За год показатель заболеваемости снизился на 5%, смертности – на 12%.

Молекулярно-генетический метод диагностики

Молекулярно-генетическая диагностика – метод обследования организма, позволяющий точно и быстро выявить вирусы и инфекции, мутации генов, вызывающих патологию, оценить риски наследственных и иных заболеваний. Диагностика молекулярно-генетическим методом позволяет минимизировать степень медицинского вмешательства.