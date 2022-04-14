Центр занятости населения Татарска информирует о мерах государственной поддержки, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

В рамках данного пакета мер работодателям будут предоставляться субсидии за счет средств федерального бюджета:

1. На частичную оплату труда работников при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в государственных казенных учреждениях Новосибирской области центров занятости населения в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан. Размер субсидии на одного работника – 21 тыс. 701, 74 руб. в месяц. Период участия в общественных работах – не более 3 месяцев. Субсидии будут предоставляться в форме финансового обеспечения затрат (авансирования).

2. На частичную оплату труда и материально-техническое обеспечение при временном трудоустройстве работников организаций, находящихся под риском увольнения (включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников). Размер субсидии на одного работника – 31 тыс. 701,74 руб., в т.ч. 10 тыс. руб. на техническое обеспечение новых рабочих мест.

3. На профессиональное обучение работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Стоимость обучения – до 59,58 тыс. руб.

Центр занятости населения г. Татарска информирует работодателей о возможности получения субсидии на частичную компенсацию затрат на выплату зарплаты работникам из числа трудоустроенной молодежи до 30 лет, относящихся к категориям:

- граждане с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

- граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев и более;

- граждане, не имеющие среднего профессионального образования или высшего профессионального и не обучающихся по образовательным программам среднего профессионального или высшего профессионального образования;

- граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании (квалификации) не являются занятыми в течение 4 месяцев и более;

- граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;

- граждане, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;

- граждане, имеющих несовершеннолетних детей.

Предоставление субсидии осуществляется Фондом социального страхования по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяца работы трудоустроенного гражданина в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Для получения дополнительной информации об условиях участия в мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда, можно обратиться в центр занятости населения г. Татарска по адресу ул. Смирновская,97 каб.№3 или по телефону: 8 (383-64) 21-659.